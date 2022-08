Spalletti: «Abbiamo avuto occasioni, ma non abbiamo trovato lo spazio per concludere»

In conferenza: «La squadra è completa, bisogna lavorare sulle intese con i nuovi arrivati, si ottiene allenandosi insieme»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la partita casalinga contro il Lecce

«Perdi anche un po’ di equilibrio perché sei costretto ad abbassarti con molti calciatori e le distanze si vengono ad allungare. Il primo tempo costruivamo lento e poi quando abbiamo perso palla loro ci hanno portato in giro perché non eravamo corti e quindi siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio da un punto di vista di gioco, però poi si sono messi dentro l’aria di rigore ed è diventato più difficile»

Sui nuovi inserimenti?

«Bisogna continuare a lavorare insieme perché poi un po’ di distanze si riescono a trovare allenandosi insieme, non è molto che sono qui, c’è da fare ulteriori step di avanzamento sotto l’aspetto dell’intesa e della qualità. È una cosa abbastanza normale. Pensavo che nel primo tempo si potevano avere degli equilibri perché avevo difeso Raspadori con Elmas, ma dai centrali dovevamo cominciarla un po’ meglio. Abbiamo preso quel rigore che poteva essere evitato, poi hanno trovato l’eurogol che ha complicato le cose»

Ci sono piani alternativi quando non si riesce ad avere qualità di palleggio?

«Si può fare tutto, poi da ultimo con le due punte bisogna stare ugualmente in equilibrio perché bisogna andare a recuperare le eventuali palle perse. Abbiamo tentato di fare le cose, ma con poca qualità e non abbiamo avuto la pulizia che ci ha contraddistinto sempre. Però palloni in aria ne abbiamo messi, ma non abbiamo trovato lo spazio giusto per andare a concludere, è una cosa che può succedere»

Soddisfatto di come avete riempito l’area?

«Potevamo riempirla meglio, in alcuni momenti è mancato il centrocampista opposto. Non siamo stati bravi, però la ricerca c’è stata, siamo stati sfortunati in alcuni episodi, ma quando sono tutti dentro l’area di rigore è difficile che te ne capitino molte»

Sul mercato?

«Non mi aspetto niente, quello che dovevamo fare le abbiamo fatte più o meno, c’è solo da trovare un po’ di intesa in più e di andare asp essere migliori per tutto l’arco dei 90 minuti»

Su Meret?

«Meret è difficile non vederlo tranquillo, perché è una bella persona, una persona equilibrata. Difficile te lo vedi differente da quello che conosci, stasera ha fatto un grande intervento per cui siamo molto fiduciosi e sapevamo di avere a che fare con un buon portiere»