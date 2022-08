Medico dell’Inter: «L’importanza lavoro dei medici? Spalletti lo quantificava in 6-7 punti a stagione»

Piero Volpi, ex calciatore dalla carriera piuttosto interessante e oggi dirigente dello staff sanitario dell’Inter da diversi anni, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quanto conta il lavoro dei medici in uno scudetto

«Tanto: Spalletti quantificava in 6-7 punti a stagione. Per questo investire in questo settore, come fa ora l’Inter, dà un ritorno nei risultati».