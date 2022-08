Repubblica: il Monza progetta di tentare l’assalto a Icardi nell’ultima settimana di mercato

La formula sarebbe quella del prestito secco con (gran) parte dell’ingaggio pagato dal Psg, sul modello dell’operazione Wijnaldum-Roma

Manca veramente pochissimo alla partenza della prossima stagione dei Serie A e molte squadre non hanno ancora completato il proprio organico, tra questa anche il Monza di Silvio Berlusconi che, nonostante i numerosi inserimenti in rosa sembra non essersi ancora appagato.

Come scritto a inizio luglio, Galliani si è già mosso, complice gli ottimi rapporti che ha con il calciatore e la sua procuratrice e moglie Wanda Nara, il Monza punta ad ottenere l’attaccante con la formula del prestito oneroso e con ingaggio però largamente condiviso: Icardi, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione di Wanda a uno dei tanti programmi della tv di famiglia. In fin dei conti è già stata opinionista al Grande Fratello vip e a Tiki Taka.

Per il momento non ci sono stati passi avanti significativi, ma, scrive Repubblica, l’affare è ancora in piedi

