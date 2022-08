Klopp: «Siamo già stati sorteggiati con il Napoli, sappiamo un po’ di loro e loro di noi»

Il Napoli incrocerà nuovamente il Liverpool in Champions League. Lo ha decretato l’urna di Istanbul. L’allenatore dei Reds ha commentato il sorteggio sui canali del Liverpool.

«La prima cosa da dire è che questa è una vera e propria sfida. Tutti i club hanno qualità, tutti hanno pedigree e direi che tutti hanno una possibilità. La cosa buona è che lo abbiamo anche noi, quindi ha senso per noi guardare avanti nella sfida e provarci. Non abbiamo chiesto favori e non ce ne sono stati dati, ma questa non è una competizione in cui puoi cercare strade facili perché lo standard è sempre incredibilmente alto. La differenza quest’anno è che la fase a gironi sarà più breve del solito, quindi dovremo essere pronti non solo per la qualità degli avversari, ma anche per le diverse esigenze e ritmi. Non dovremo cercare troppo per trovare informazioni sui nostri avversari, però. È stato solo un paio di anni fa che abbiamo giocato due partite davvero difficili contro l’Ajax e siamo stati sorteggiati contro il Napoli abbastanza regolarmente, quindi sappiamo un po’ di entrambi e loro sanno un po’ di noi. So che ci saranno anche alcune nuove lezioni da imparare, però. Ci sono sempre. I Rangers sono un nuovo avversario per noi, ma li conosciamo anche noi. La loro storia negli ultimi anni è stata davvero interessante e hanno fatto davvero, davvero bene a qualificarsi per la fase a gironi, date le squadre che erano contro nelle partite di qualificazione. Conosciamo bene anche un paio dei loro giocatori. Ryan Kent ha avuto un grande sviluppo da quando si è trasferito in Scozia e Ben Davies è appena agli inizi del suo viaggio con i Rangers, quindi sarà bello affrontarli. L’unica certezza in questo momento è che tutte e sei le partite saranno incredibilmente competitive e davvero intense. Ne sono entusiasta. È un vero e proprio gruppo calcistico e, come ho detto, una vera sfida».