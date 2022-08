Jacobs: «Prima della gara gli inglesi mi hanno dato qualche spallatina, per intimorirmi»

A Repubblica: «Alla fine si sono complimentati, Hughes mi ha detto: ho molto rispetto per te. A dubitare di me è stata la stampa inglese, non gli atleti»

Marcell Jacobs intervistato da Repubblica (Emanuela Audisio) dopo l’oro sui 100 metri agli Europei.

In che senso, dispetti?

«Beh prima della gara, gli inglesi hanno cercato di darmi qualche spallatina, così per intimorirmi. Però alla fine si sono complimentati, Hughes si è avvicinato e mi ha detto: ho molto rispetto per te. Non ho mai avuto problemi di credibilità con gli altri sprinter, a dubitare di me è stata l’anno scorso la stampa inglese, non gli atleti».