Il pasticciaccio della 4×100 maschile che è rimasta fuori dalla finale. Ha dovuto correre le batterie senza Tortu e Desalu (che avevano corso i 200, Tortu doveva fare la finale) e all’ultimo momento Jacobs ha rinunciato. È proprio attorno a questo forfait che si sono agitate le acque in Federazione. Ne scrive Franco Fava sul Corriere dello Sport.

Il giorno dopo la catastrofica eliminazione della 4×100 emergono nuovi elementi su una giornata di sospetti e accuse che hanno sfiorato anche Marcell Jacobs, con la sua rinuncia a correre la batterie causa un risentimento al polpaccio. C’è anche chi ipotizza che sia stato il neo campione europeo a tirarsi indietro pochi minuti prima di entrare in camera di chiamata, mettendo così in difficoltà il team. La realtà è ben diversa: era Marcell a insistere per correre già la batteria, quando all’indomani del trionfo sui 100 (vistoso cerotto al polpaccio sinistro) c’era chi più prudentemente ipotizzava un suo utilizzo solo per la finale di stasera per dargli 48 ore in più per recuperare senza rischiare un altro infortunio. Sono stati momenti concitati. Si è saputo delle perplessità espresse da coach Camossi a impegnare subito Jacobs.