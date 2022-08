Gazzetta: per chi giocherà la Champions, Leao? Milan o Chelsea?

La Gazzetta cede su Leao. Prima il training autogeno, poi i conti con la realtà, ora la rosea vacilla. La domanda del giorno, a proposito dei sorteggi Champions è questa: per chi giocherà Leao, vista la malizia delle palline?

“Per chi giocherà Leao, visto che le palline sono state molto maliziose: Milan o Chelsea?”.

“Tutto sommato la prima fascia ha mantenuto le promesse anche per il Milan: quella con il Chelsea è una grande sfida, però Salisburgo e Dinamo Zagabria non sono all’altezza dei rossoneri. Di quelli che giocheranno divertendosi, creativi, leggeri. Vero che l’anno scorso il Milan è stato eliminato da Liverpool, Porto e Atletico, ma non sono mancati segnali d’Europa. Si cresce così: Pioli deve confrontarsi con squadre d’élite come il Chelsea di Tuchel che, nell’ultima Champions, impose una tremenda lezione tecnico-agonistica alla Juve travolgendola 4-0, salvo poi farsi superare all’ultima giornata. Leao però…”.