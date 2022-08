Di Lorenzo: «I nuovi arrivati sono altrettanto bravi di quelli andati via, hanno portato aria fresca»

Ieri sera, da Castel di Sangro, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«La fascia è un orgoglio, l’hanno indossata grandi calciatori, è una bella responsabilità, mai mi sarei aspettato di poterla indossare, ora sta a me dimostrare di meritarla. Zanoli? E’ giovane e bravo. Deve fare il suo percorso come ho fatto io. Sono partiti diversi giocatori, ne sono arrivati altri altrettanto bravi. Hanno portato una ventata d’aria fresca. Il bilancio è positivo, ci stiamo allenando bene, si respira una bella atmosfera. L’obiettivo è migliorarsi sempre. Ci sono tante squadre forti, noi siamo tra quelle, possiamo divertirci, quest’anno. Il fatto che nessuno metta il Napoli tra le prime in classifica nelle griglie estive ci motiva. Anche il Milan non era dato per favorito e poi ha vinto. Kvara? All’inizio non lo conoscevo, appena ho visto che il Napoli l’aveva acquistato ho guardato dei video e ho visto che era forte. Poi in allenamento ho capito perché il Napoli ha puntato su di lui. Ci tiene particolarmente impegnati, in allenamento, è molto bravo».