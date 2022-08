Dall’Inghilterra crescono i rumors su Ronaldo al Chelsea

Il proprietario avrebbe incontrato Mendes. Tuchel non lo gradiva ma le due sconfitte hanno indebolito la sua posizione. Il mercato si chiude domani sera

Si stanno intensificando i rumors inglesi sul passaggio di Cristiano Ronaldo dal Manchester United al Chelsea. Nessuno ha creduto alle parole di ten Hag in conferenza stampa. Il portoghese vuole giocare la Champions. Il tecnico Tuchel aveva mostrato la sua contrarietà all’operazione ma adesso, dopo due sconfitte (l’ultima ieri sera contro il Southampton) la sua posizione si è indebolita (lo avevamo scritto anche prima della sconfitta di ieri, figurarsi adesso). Il proprietario Tedd Boehly, invece, lo vuole. Ronaldo non è solo un grande attaccante, è un uomo copertina.

Tra i rumors c’è anche quello relativo a un incontro oggi tra Boehly e Mendes. Manca un giorno alla fine del calciomercato.

In questo caso il Napoli non avrebbe nulla da recriminare. Mendes è sempre stato chiaro, la priorità sarebbe stata data ai top club. In caso di nessun accordo con i top club, ci sarebbe stato il Napoli. Il mercato non è ancora finito.