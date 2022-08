Corsport: per Raspadori sempre 10 milioni tra Napoli e Sassuolo, Adl non si muove da 28 più Ounas

I 28 milioni il Napoli vuole pagarli in tre anni. Il Sassuolo non vuole contropartite tecniche ma solo soldi: 40 milioni.

Raspadori, sempre lui. Il Corriere dello Sport fa il punto della trattativa con Antonio Giordano che sottolinea come la distanza tra Napoli e Sassuolo sia rimasta di dieci milioni di euro. Non proprio bruscolini, aggiungiamo noi. De Laurentiis conferma la sua offerta: 28 milioni (“pagabili in tre comode rate triennali”) più Ounas valutato 12. Per il Corsport il Sassuolo ne vuole 40 sull’unghia.

Il Sassuolo ha le proprie teorie e in materia-Raspadori non intende inserire contropartite tecniche: nessuno conferma che i soldi non siano tutto.

Il dialogo viene definito comunque vivo.