Corsport: per Raspadori il Sassuolo ha chiesto 42 milioni più le commissioni

Il Napoli offre 25-20 milioni. Non è previsto alcun nuovo incontro, solo contatti telefonici. Il Napoli punta sulla volontà del calciatore che ha scelto gli azzurri

Il Corriere dello Sport torna sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori e fa un riassunto della situazione. Il quotidiano conferma che le parti non si rivedranno di persona. Come al solito, il calciomercato prosegue da remoto.

De Laurentiis sta lavorando su Raspadori per il quale, però, c’è ancora una sensibile differenza tra domanda (42 milioni più le commissioni) e offerta (25-30 milioni). Dopo il vertice di venerdì, nel week end sono previsti solo contatti telefonici. Adl punta sulla volontà del giovane talento della Nazionale che ha scelto il Napoli e, insieme al suo agente Tinti, sta mettendo pressione sull’ad Carnevali.