Corsport: dove può arrivare il Napoli? Nessuno lo inserisce tra le prime cinque della Serie A

Il Corriere dello Sport fa il punto sul Napoli con Xavier Jacobelli.

Fra sette giorni scatta il campionato e, a giudicare dall’aria che tira fra gli addetti ai lavori, Milan, Inter, Roma, Juve e Lazio sono indiziate di essere le cinque squadre in lizza per i primi quattro posti. E il Napoli? Dove può arrivare la nuova, rivoluzionata e rivoluzionaria versione di SSC Napoli che sta per Spalletti Sostiene Calcio Napoli? Perché qui sta il punto e qui si misurerà ancora una volta la bravura del tecnico toscano. Il futuro è nelle sue mani e, di certo, egli è consapevole di affrontare una delle sfide più intriganti, al tempo stesso più ardue di una grande carriera.

Ci sono alcune buone ragioni per ritenere che il nuovo Napoli meriti una considerazione maggiore di quanto non gli venga accreditata sinora. In primis, il valore di Spalletti. Che abbia accettato la svolta di ADL obtorto collo, l’abbia condivisa in parte o in tutto, a una settimana dal via non conta più. Conta ciò che Spalletti sa e vuole fare. Importa l’idea di Napoli che l’allenatore ha in testa e presenterà a Verona il giorno di Ferragosto, forte del brillante primo impatto di Kvaratskhelia, ala d’antico e raro stampo; dell’ingresso in gruppo di Kim il quale, a giudicare dalle referenze, in comune con Koulibaly non ha soltanto la k, come Kepa (con l’auspicio che il basco valga anche solo la metà degli 80 milioni pagati dal Chelsea all’Athletic Bilbao nel 2018).