Casini: «Per i fondi la Serie A non deve essere oggetto di speculazione»

Il Foglio Sportivo intervista il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Tra una settimana il campionato riparte. Fa il punto sulla situazione economica del calcio italiano.

Parla dell’interesse sempre crescente degli investitori stranieri verso il calcio italiano.

Come si può aumentare il valore della Serie A all’estero?

Oggi la Serie A è diventata un campionato di transito: arrivano giovani, li formiamo e poi ce li rubano campionati più ricchi.

«Il tema economico esiste. Non è più la Serie A degli anni Novanta. In quel periodo non si è investito abbastanza in infrastrutture, come hanno fatto altre leghe, e ora ne paghiamo le conseguenze. Per fortuna però le società stanno trovando altre strade, come quella dei giocatori svincolati, per esempio, o dei prestiti, che ci permettono di poter aver campioni da tutto il mondo. E comunque non scordiamoci che vivere in Italia è in cima alle liste delle preferenze e anche questo può attirare grandi campioni».