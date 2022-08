Boban e l’addio al Milan: «Rifarei tutto, è una questione di dignità. Andava fatto, ne vado fiero»

Alla Gazzetta: «La lunga attesa per il rinnovo di Maldini è stata molto deludente. Il cambio di proprietà? Si parla tanto e si sa poco, vedremo».

Parla anche del Milan, Boban, nell’intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport. All’ex dirigente rossonero viene chiesto se rifarebbe e ridirebbe tutto. Non ha dubbi nel rispondere che non si è pentito, anzi, ripeterebbe tutto.

«Assolutamente si, questione di principio e dignità. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma andava fatto. Dispiace quanto accaduto, ma ne vado fiero».