As: troppi giocatori in rosa, il Barcellona valuta di lasciare qualcuno senza numero

Xavi attualmente lavora con 33 giocatori, LaLiga consente solo 25 gettoni. Senza uscite sarà l’unica soluzione possibile

Il Barcellona ha un problema di sovraffollamento in prima squadra, tanto che il club valuta di lasciare alcuni giocatori senza numero di maglia. Lo scrive As. Al momento, Xavi sta lavorando con un gruppo di 33 giocatori, mentre LaLiga consente la registrazione di solo 25 membri della prima squadra. Non solo: il club mira ad incorporare altre due pedine (Azpilicueta e Marcos Alonso, ma forse anche Bernardo Silva), dunque il problema esiste.

Dei giocatori che a maggio scorso Xavi ha indicato come sacrificabili, Lenglet è andato in prestito al Tottenham, Riqui Puig è vicino ai LA Galaxy e Mingueza sta completando il suo trasferimento al Celta. Tutti gli altri restano aggrappati ai loro contratti molto ben pagati.

“Di fronte a questa situazione, il Barça, più che altro obbligato dal regolamento LaLiga, che consente solo 25 giocatori della prima squadra, ha già avvertito gli interessati che se non ci sono uscite, qualcuno in questa stagione dovrà rimanere senza pettorale”.

La sovrappopolazione riguarda tutti i reparti. Xavi ha a disposizione tre-quattro portieri, nove difensori, dieci centrocampisti. In attacco, poi, c’è una competizione agguerrita.