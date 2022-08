Ambrosino può andare in prestito in Serie B: in pole il Como di Fabregas e Cutrone

Lo riporta Tuttomercatoweb. Per il gioiellino del Napoli, capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera, si vociferava pure di un interesse del Bari

Si attiva il calciomercato per Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, gioiellino del Napoli, capocannoniere dello scorso campionato Primavera e centravanti della Nazionale Under19. Per il giovane attaccante classe 2003, originario di Procida, c’è l’interesse di diverse squadre di Serie B. Si è spesso parlato, in questa sessione di mercato, di un prestito in extremis al Bari, che è proprietà dei De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, si sta fortemente profilando la possibilità Como. Lo rivela Tuttomercatoweb. Ambrosino potrebbe dunque giocare con Fabregas, Baselli e Cutrone. I comaschi vogliono una squadra da A.