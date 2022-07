Xavi: «Sono sorpreso che dicano che il Barcellona infranga le regole, qui tutto è legale»

«Il ritorno di Messi? È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Certo che mi farebbe piacere. Vogliamo rafforzarci di più»

Prima della partita contro i New York Red Bulls, l’allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Innanzitutto sulla firma di Koundé.

Ti piacerebbe rivedere Messi in Blaugrana?

È un’idea che ha il club, ma non per questa stagione. Ovviamente vorrei che non fosse finita così. Merita un’ultima possibilità per dimostrare di essere il miglior giocatore della storia. Sì, vorrei rivederlo.