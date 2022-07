Vagnati: «Al termine della lite con Juric ci siamo abbracciati, capita di dire cose che non si pensano»

Le immagini del litigio furioso tra l’allenatore del Torino, Ivan Juric ed il direttore tecnico Vagnati hanno fatto il giro del web. Ieri sera Vagnati ha tentato di minimizzare l’accaduto in un’intervista a Sky.

«Sicuramente non è una bella cosa da vedere. Ma quando due persone ci tengono particolarmente a qualcosa succedono queste cose. Il mister vuole i giocatori prima possibile, io e la società ci stiamo provando ma è un mercato difficile. Comunque porteremo i giocatori di cui ha bisogno, funzionali alla sua squadra. Ci siamo abbracciati al termine di questa lite, ci siamo chiariti. Siamo due persone vere che si dicono le cose come stanno. Anche grazie a questi litigi si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Da chi lo devo difendere? Quando si litiga capita di dire cose che non si pensano. In ogni caso non ci saranno conseguenze».