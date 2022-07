Schleck: «Quante gare ho perso per il doping degli altri. Al Giro arrivai secondo dietro Di Luca»

L’ex ciclista a L’Equipe: «Nel 2012 mi hanno assegnato il Tour del 2010 (Contador) ma non è la stessa cosa. Non è vero che nel ciclismo bisogna per forza doparsi»

L’Equipe intervista Andy Schleck ciclista lussemburghese che vinse il Tour del 2010 ma lo vinse nel 2012 dopo la squalifica per doping di Contador. Non è mai stato coinvolto in casi di doping.

Hai vinto molte gare senza mai essere coinvolto in alcun caso di doping, in un periodo in cui molti dei tuoi avversari non erano puliti.

Ne ho perse molte a causa loro. Nel 2007, sono arrivato secondo al Giro dietro Danilo Di Luca (che è risultato positivo all’Epo tre volte tra il 2009 e il 2013) e nessuno ne parla mai. Sono felice di poter dire che sono rimasto immacolato come la neve. Preferivo arrivare secondo o ritirarmi piuttosto che fare qualcosa di proibito. Non solo perché era proibito, ma anche e soprattutto per non tradire gli altri.

Ti è capitato spesso di sospettare di qualcuno?

Certo, molte volte, anche oggi. So che molte persone pensano che non si possa vincere il Tour de France se si è puliti. E non ho modo di dimostrare il contrario. Tutto quello che posso fare è questo (mette entrambe le mani sul tavolo): giurare sui miei due figli. Ma cosa cambia? Essere un ciclista professionista implica necessariamente suscitare sospetti. Ma non mi ha mai colpito. Quello che importava per me era dire la verità. Prima di mentire agli altri, un imbroglione mente a se stesso e questo non potevo sopportarlo.

Una volta hai detto: “Ho vissuto più bassi che alti nella mia carriera.” È così?

È così. Ho ottenuto vittorie straordinarie a Liegi (nel 2009), Galibier (Tour 2011), Tourmalet (Tour 2010), ma non ho un grande palmares. I piccoli successi non li conto. Ero spesso lì lì per vincere, ma non ho vinto spesso. Non ho nemmeno vinto una medaglia olimpica. Finire quarto ai Giochi di Pechino (nel 2008) è il più grande rimpianto della mia vita. È stata l’unica volta che ho pianto dopo una gara perché non ero sul podio. Ovviamente ricordo i momenti belli, ma ricordo anche le ore sotto la pioggia, le delusioni, i momenti in cui non ce la facevo più mentalmente. Ho sofferto molto durante la mia carriera.

Eppure hai vinto il Tour del 2010…

No, non l’ho davvero vinto (è stato dichiarato vincitore due anni dopo, dopo che Alberto Contador è stato declassato per doping). Non sono salito sul gradino più alto del podio agli Champs-Élysées. Non ho indossato la maglia gialla a Parigi. Non ho firmato il mio contratto l’anno successivo come vincitore del Tour e questo, finanziariamente, cambia tanto… Questa vittoria è lì, sul mio palmares, ma rimane una delusione e nulla cambierà nel corso degli anni. Non mi sono mai sentito così forte. Facevo quello che volevo in montagna, non c’era un avversario che mi avesse messo in difficoltà. Ero al 100% nelle Alpi, ho battuto tutti i miei record di potenza nell’ultima volta. Ma non ho vinto come avrei dovuto.