Repubblica: in dieci anni tra Inter e Milan tutti bilanci in rosso

Su Repubblica i dati della classifica stilata da Swiss Ramble in base ai dati Deloitte per il decennio 2011-2021. Ne risulta che negli ultimi dieci anni, Inter e Milan hanno fatto registrare tutti bilanci in rosso tranne uno.

“Nel decennio in esame, l’Inter ha infatti sempre chiuso i bilanci in rosso, bruciando 762 milioni. L’unica stagione in attivo è stata il 2013/14, grazie a entrate straordinarie per 139 milioni che corrispondevano alla «plusvalenza da conferimento dei diritti tv», sponsor e marchio a Inter Media and Communication S.r.l.. Tutti bilanci in rosso anche per il Milan, con perdite complessive in dieci anni per 872 milioni”.