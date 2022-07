Nibali esalta Vingegaard: «Ha vinto la corsa più grande del mondo grazie alla determinazione oltre al talento»

A La Stampa. «Mi piace la sua storia, quella dell’ex operaio in una fabbrica di pesce in Danimarca. Mi sento ancora un corridore, non penso al passato»

Nibali si sente «ancora un corridore», non pensa al passato. Lo rivela in una lunga intervista rilasciata all’edizione odierna della Stampa. Ne riportiamo un estratto.

«Una cosa è certa: sono l’ultimo italiano vincitore di un Tour nel 2014 e l’ultimo ad aver vinto una tappa alla Grande Boucle nel 2019. Per avere un altro azzurro in maglia gialla in Francia temo passerà un po’ di tempo»

Non è stupido da Vingegaard.

«No, già un anno fa aveva fatto vedere grandi cose in Francia. E mi piace la sua storia: l’ex operaio in una fabbrica di pesce in Danimarca che grazie alla determinazione oltre che al talento è riuscito a vincere la corsa più importante del mondo battendo un fenomeno»

La stretta di mano con Pogacar uno spot per il ciclismo.

«Bellissimo gesto, uno spot per il ciclismo, Ma ci sta, fa parte delle corse. Hanno fatto la discesa a tutta, Pogacar ha attaccato, Vingegaard ha fatto un numero per restare in piedi, poi è caduto lo sloveno. La Maglia Gialla era davanti con tanto vantaggio in classifica e l’ha atteso. Ci stava. Battaglia leale, bellissima. Peccato che sia stata una lotta solo a due e senza un vero terzo incomodo»

Quando un italiano vincerà di nuovo in Francia?

«Molto dipende dai nostri giovani. E da chi li guida: magari un ragazzo di 22 anni non è pronto a vincere come alcuni suoi coetanei stranieri, ma continuando a crescere può riuscirci attorno ai 28 anni a maturazione avvenuta, Serve pazienza. Certo se quando avevo 22 anni mi avessero chiesto di vincere il Tour avrei pensato a uno scherzo, Ora con quei fenomeni sembra normale»