Neymar sotto processo per frode: la Procura chiede due anni di reclusione

Su El Paìs. Il processo la conseguenza di una denuncia presentata 7 anni fa da una società brasiliana che possedeva il 40% dei diritti federativi del brasiliano quando era al Santos

Il 17 ottobre, presso il Tribunale di Barcellona, è previsto l’inizio del processo contro Neymar e altre cinque persone per frode. Il fatto riguarda il suo contratto con il Barça. L’accusa chiede due anni di reclusione per l’attaccante brasiliano e il pagamento di una multa di dieci milioni. Lo riporta El Paìs, che fornisce una panoramica della situazione.

Il processo è la (tardiva) conseguenza di una denuncia presentata sette anni fa dalla DIS, società brasiliana specializzata di calciomercato. L’azienda possedeva il 40% dei diritti federativi del giocatore quando giocava al Santos. Li aveva acquisiti nel 2009, quando l’attaccante aveva appena 17 anni, per un prezzo equivalente a circa due milioni di euro. La DIS, dunque, ritiene di essere stata vittima di un inganno architettato dal giocatore, dai suoi parenti e dal Barcellona e chiede un risarcimento di oltre 150 milioni di euro. «Il Barcellona e il giocatore hanno infranto le regole della FIFA e alterato la libera concorrenza nel mercato dei trasferimenti», disse la società nel 2016, quando, una volta terminate le indagini giudiziarie, sono state presentate le accuse.

Attenzione, però, perché ad essere coinvolto c’è anche Rosell, l’ex presidente del Barcellona, che rischia cinque anni mesi di reclusione. Per Bartomeu, invece, la Procura non si muove: non ritiene che ci siano prove di un suo coinvolgimento, nonostante la accuse della DIS.