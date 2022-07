La Stampa: la situazione di Suning è delicata, l’Inter ha vincoli economici strettissimi

Lo scrive Stefano Scacchi su La Stampa, a proposito del mercato Inter, con due trattative sfumate nel giro di poche ore: prima Dybala, andato alla Roma, poi, ieri, il passaggio di Bremer alla Juventus.

Il mercato dell’Inter è bloccato da Suning che non immette fondi da tempo. E poi c’è il problema Skriniar, di cui adesso l’Inter non può più privarsi.

“In poche ore è stato vanificato l’accordo con Bremer, congelato troppo a lungo dall’attesa del rilancio del Psg per Skriniar. I dirigenti nerazzurri continuano a pensare che l’offerta di 50 milioni per Skriniar fosse troppo bassa. Ed è stato giusto attendere che i parigini salissero almeno a 60. Per questo non viene considerato un errore avere temporeggiato per favorire un ritocco verso l’alto. Anche a costo di aver perso Bremer. Nella sede nerazzurra si osserva con un certo stupore la quotazione di quasi 50 milioni data dalla Juventus al difensore centrale. Impossibile per l’Inter spingersi oltre i 30 più il cartellino del giovane Casadei. I vincoli economici imposti da Suning sono strettissimi. La proprietà nerazzurra non immette più risorse nelle casse nerazzurre dalla fine del 2020. La situazione dell’azienda di Nanchino è delicata, come succede ad altri colossi imprenditoriali cinesi”.