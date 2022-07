Jacobs punta la batteria dei 100 di Ferragosto agli Europei di Monaco di Baviera

Sul Corriere dello Sport. Gli accertamenti svelano che l’edema è riassorbito, ora si aspetta il parere di uno stimato fisiatra (il medico dell’Inter di Mourinho)

La lieve-moderata lesione in via di cicatrizzazione del grande adduttore destro che ancora accusa Marcel Jacobs potrebbe non impedire al bi-campione olimpico di scendere in pista nelle batterie dei 100 il giorno di Ferragosto agli Europei di Monaco di Baviera. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che coltiva una speranza (neanche tanto flebile).

Si tratta quindi di una lesione in via di guarigione, anche rispetto agli accertamenti clinici effettuati a Eugene, della dimensione simile a un piccolo taglio, lungo 5 centimetri e largo meno di un centimetro.

Si aspetta ora il parere del professor Franco Combi, uno stimato fisiatra, l’ex medico dell’Inter di Mourinho, per eventuali ulteriori terapie. Intanto, l’edema è riassorbito. Il Corsport chiarisce:

La presenza di Jacobs agli Europei sarebbe solo nei 100 (tre turni tra il 15 e 16 agosto), non nella 4×100. Un titolo europeo non è la panacea di tutte le rinunce a cui è stato costretto negli ultimi tre mesi dopo una stagione invernale in cui si era riconfermato l’uomo più veloce al mondo anche sui 60 metri indoor. Ma è un oro che manca nella bacheca di Jacobs, in attesa di tornare a rincorrere quello Mondiale tra tredici mesi in quel di Budapest.