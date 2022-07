Inter, Handanovic rinnova per un anno: «Un privilegio che continua»

L’Inter ha ufficializzato sui suoi canali social il rinnovo per un’altra stagione di Samir Handanovic.

Il portiere sloveno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

“E’ bello rivivere certe cose, certe emozioni. Dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter, perché questo è un privilegio che continua. Chi gioca per l’Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perché la storia dell’Inter insegna che qua si gioca per i titoli: noi siamo qui per questo e lo spieghiamo anche a chi arriva, che vogliamo competere e vincere titoli. Quanto sono cambiato dal mio arrivo? Sono cresciuto come uomo e calciatore. E’ vero che sono cambiate tante cose, giocatori, allenatori, tre società, ma l’importante è che l’Inter migliora sempre. Da dieci anni fa ad oggi siamo migliorati molto, dobbiamo fare di tutto per continuare a migliorare”.