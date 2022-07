Il terribile urlo di rabbia di Leclerc in radio dopo l’eliminazione dal GP di Francia (VIDEO)

Incredibile l’audio della rabbia di Charles Leclerc dopo l’incidente che lo ha costretto al ritiro dal Gran Premio di Francia. Subito dopo il testacoda che ha lanciato la Ferrari contro le barriere, il team ha aperto la comunicazione radio con il pilota che parla di un problema con l’acceleratore. Poi si sente solo il respiro affannato di Leclerc e, infine, il suo urlo terribile, a liberare la rabbia per l’eliminazione.

Poi le parole amare del pilota:

«C’è stato un problema quando avevo già toccato il muro, ossia la retromarcia non funzionava e io non potevo andare indietro. L’incidente per me è stato un grande shock e non so cosa sia successo. Non posso fare questi errori, sono al livello più alto della mia carriera, ma questi errori sono inaccettabili e così non serve a niente essere a un alto livello. Se a fine anno perderemo il Mondiale so perché mancheranno punti: sarà a causa mia. Spingiamo tutti, quindi non c’entrano le indicazioni ai box. Questo errore è grave per la corsa al titolo, avrei voluto tenere quell’urlo in team radio per me».