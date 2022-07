Il Liverpool vince il primo trofeo della stagione: (battuto il City 3-1)

Alla squadra di Klopp il Community Shield. Per i Reds reti di Alexander Arnold, Salah e Darwin Nunez. Solo una traversa per Haaland

Il Liverpool vince il primo trofeo della stagione. La squadra di Klopp ha battuto 3-1 il Manchester City nel Community Shield la Supercoppa inglese. Il Liverpool è andato in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Alexander Arnold deviato dal difensore Aké. La squadra di Guardiola ha poi preso il controllo del campo, ha pareggiato con Alvarez. Poi, però, forse nel loro momento migliore, hanno subito un contropiede che ha portato al rigore per il Liverpool per fallo di mano. La trasformazione è stata di Salah, infine di Darwin Nunez la rete del 3-1. Nel finale, clamorosa traversa di Haaland a porta vuota.