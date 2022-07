Il Daily Mail: Ronaldo posa coi nuovi kit dello United ma diserta la partenza per la tournée

Una clip di presentazione che lo ritraeva con Cantona e Beckham non verrà pubblicata finché non sarà fatta chiarezza sul futuro. Interessa a Chelsea e Napoli

Cristiano Ronaldo è tra gli uomini copertina della presentazione dei nuovi kit del Manchester United per la stagione 2022/2023 nonostante l’incertezza sul suo futuro. Lo scrive il Daily Mail, che la interpreta come una presa di posizione dei Red Devils, come a dire: Ronaldo è ancora il nostro «poster boy», e se lo volete dovete pagarcelo.

Quello che il Daily Mail rivela è che erano state predisposte alcune clip pubblicitarie speciali per la sponsorizzazione delle nuove maglie, costruite proprio sulla figura di Ronaldo, che, secondo quanto riferito da The Athletic, veniva immortalato assieme a Cantona e Beckham: i tre iconici numero 7 del club rivelavano la maglia 2022-2023. Ebbene, questi video non verranno pubblicati finché non verrà fatta chiarezza sulla sua permanenza. Permanenza che, ad oggi, sembra sempre più lontana: Cristiano non è partito coi suoi compagni per la tournée, ufficialmente per «affrontare un problema familiare» – l’ha confermato un portavoce del Manchester United – e continua a chiedere la cessione.

Il Daily Mail conferma quanto scritto ieri: sono il Chelsea del nuovo proprietario Todd Boehly – particolarmente entusiasta della prospettiva di ingaggiare Ronaldo quest’estate – e, inaspettatamente, il Napoli di De Laurentiis, le squadre che si contendono l’ingaggio di Cr7. Che guadagna circa 500.000 sterline a settimana, uno stipendio difficile da affrontare per entrambi i club. Sempre che lo United lo lasci andare e che ten Hag metta da parte la riluttanza che ha rispetto allo scenario di una cessione.

