Giuntoli: «Mertens ha rifiutato proposta da 5 milioni lordi. A Koulibaly offerti 6 milioni netti per 5 anni»

«L’offerta a Koulibaly è irrinunciabile, offerto anche un futuro da dirigente. Ospina ha scelto la strada economica. Con Deulofeu non c’è nulla. Sirigu possibile»

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha risposto ad alcune domande nella conferenza stampa condivisa con il mister Luciano Spalletti, in apertura del ritiro del club a Dimaro-Folgarida.

Queste le sue dichiarazioni sul futuro di alcuni calciatori

«Stasera vorrei togliere un alone di negatività attorno al Napoli: ha fatto un grande campionato e raggiunto la Champions dopo due anni. Facendo a meno di tanti calciatori a lungo tempo, altrimenti si poteva parlare anche di altre cose: questo è il nostro pensiero. Ma la squadra ha dato dimostrazione di grande valore e lo farà anche la prossima stagione. Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza bonus, parenti a 60 milioni lordi, offrendogli anche un futuro da dirigente del club, perché si è distinto in campo e fuori, se l’è meritata la proposta incredibile da parte del presidente, che è molto generoso ma anche molto attento ai conti. È come se prendesse il doppio rispetto a prima. Con Fabian parliamo, anche se non abbiamo ancora fatto offerte ufficiali, vogliamo tenerlo, lui si guarda intorno, noi aspettiamo ci porti qualcosa per decidere se prendere i soldi che ci porterà o fargli un’offerta come per Koulibaly. Mertens? Ha un rapporto straordinario con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, che non è stata accettata. Meret rimane volentieri con noi, abbiamo trovato un accordo e lo stiamo formalizzando Con Dybala non abbiamo mai parlato, lo riteniamo fuori portata e non ci abbiamo mai pensato onestamente. Tratta con altri club».

Koulibaly che ha risposto? Per Fabian?

«Voglio ringraziare anche io tutti i ragazzi in scadenza, che l’anno scorso hanno dato tutto, da Ospina a Lorenzo a Dries a Ghoulam. Per Fabian non stiamo pensando al momento a niente, siamo sereni, andiamo molto d’accordo con lui. Koulibaly ha preso del tempo, ha detto che ci deve pensare e si sta guardando attorno»

Quanto tempo vi siete dati per il mercato?

«Se qualcuno vorrà andar via dovrà portare offerte a breve termine, dovremo avere risposte quanto prima perché il campionato inizierà prima del solito»

Sono arrivate offerte per Osimhen? Mertens lo ritenete un capitolo chiuso o c’è ancora speranza per il rinnovo?

«È una cosa che cura direttamente il presidente, non so rispondere su Mertens. Osimhen? Offerte vere e proprie no, telefonate di interessamento, ma tutti sanno che abbiamo grandi aspettative per lui, ci sono ancora tre anni di contratto, sanno che l’offerta deve essere molto molto importante»

Su Ospina

«Volevamo tenerlo, gli abbiamo fatto una corte spietata, ma lui ha fatto una scelta meno tecnica e forse più economica, Non he non volessimo confermarlo, volevamo tenerlo insieme a Meret»

Koulibaly–Juve?

«Non c’è stato bisogno perché per noi è incedibile»

Un limite per il mercato?

«Un limite no, per noi i calciatori sono tutti incedibile. Un limite temporale è il prima possibile perché quest’anno il campionato è alle porte, ma credo che sia un problema per tutte le squadre. Ma noi abbiamo la volontà di confermare tutti quelli che abbiamo sotto contratto, speriamo ci sia anche la loro volontà di rimanere»

Se Deulofeu?

«Facciamo molte telefonate per informarci e talvolta sui giornali poi escomino notizie, ma fondamentalmente non c’è stato niente»

Sul portiere di riserva

«Non è corretto portiere di riserva, in generale. In questo momento stiamo aspettando qualche occasione per affiancare Meret»

Su Politano

«Non è arrivata nessuna offerta ufficiale»

In un calcio in cui si va sempre più a scadenza, esiste ancora la possibilità di fare plusvalenze?

«Sicuramente c’è questa tendenza però se uno va a scegliere ragazzi giovani che hanno molta fame, ci sono margini per poterlo rivendere, sicuramente ce ne sarà di meno a livelli alti. A livelli top questo accade sempre meno, con salari molto alti. I cartellini scendono perché aumentano l’età e gli stipendi»

La preparazione cambia col Mondiale in inverno?

«C’è da partire forte, non dobbiamo cambiare tanto rispetto all’anno scorso. Ma visto che poi c’è la possibilità di rimetterci mano, durante lo stop per il Mondiale, andrà fatta una preparazione mirata per questa quindicina di partite fino alla pausa»

Sirigu può essere un’occasione?

«Se può essere un’occasione? Sì, in mezzo a tante altre sì»

Obiettivo scudetto?

«Un conto è dovere e uno è volere. Tutti sognano e vogliamo fare delle cose belle, ma ci sono altre squadre e molto attrezzature. Noi ci teniamo questo sogno, faremo sempre il massimo per arrivarci, ma dovremmo confrontarci con la realtà»

Squadra più fisica per la prossima stagione?

«Lavoriamo col mister per un quarto centrale, stiamo cercando di prendere un calciatore che possa fare quel ruolo. Aspettiamo il mercato»

Il profilo cercato per la difesa?

«È un calciatore che ci deve piacere, funzionale per il nostro progetto, non necessariamente giovane. Non dimentichiamo che il Napoli ha già speso molti soldi sul mercato quest’anno»