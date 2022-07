Gazzetta: Napoli, per Dybala quinquennale da 5 milioni più bonus su presenze, gol e obiettivi di squadra

Si arriverebbe a 6 milioni in tutto. Un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere. C’è anche la Roma

Il Napoli si è mosso per Dybala. Il direttore sportivo Giuntoli ha sondato il terreno per la questione diritti di immagine, il nodo più spinoso nella trattativa per portare l’argentino a Napoli ed ha ricevuto un’apertura dal suo entourage. La Gazzetta dello Sport parla anche dell’aspetto economico. L’offerta del Napoli arriverebbe a 6 milioni per 5 anni, tra parte fissa e bonus. E’ l’importo di cui scrive anche il Corriere della Sera.

“Sulla questione economica il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l’ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Al momento un’offerta più bassa di quella dell’Inter che però ha bisogno di tempo per chiudere l’operazione. E ci sarà da stare attenti anche alla Roma. Ma ora il Napoli può rompere gli indugi e agire rapidamente, dopo la cessione di Koulibaly. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si è convinto di portare il giocatore al Napoli per rilanciare un entusiasmo in città che non c’è più al momento. Al di là delle polemiche social per tutta la tifoseria è durissima metabolizzare in un colpo solo le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens, vale adire i tre giocatori più rappresentativi degli ultimi dieci anni di storia azzurra. Ecco perché Dybala diventa il presupposto dell’operazione rilancio”.