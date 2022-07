Gazzetta: Dybala stuzzica il Milan, ma dovrebbe ridurre ancora le pretese rispetto all’Inter

L’Inter ha congelato Paulo Dybala: e se a farsi avanti per l’argentino fosse il Milan? E’ la suggestione lanciata dalla Gazzetta dello Sport.

“E se dal cilindro venisse estratto Paulo Dybala? È una possibilità, anche se per capire quando e come il colpo a effetto potrebbe andare in scena occorrerà… aspettare”.