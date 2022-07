Gazzetta: Adl ha sempre costruito squadre competitive dopo le cessioni, è giusto concedergli fiducia

I tifosi in piazza contestano il presidente per la partenza di Mertens, Koulibaly e Insigne, ma De Laurentiis ha sempre avuto attenzione alla qualità

I tifosi presenti in piazza a Dimaro, alla presentazione del Napoli in ritiro, hanno contestato il presidente De Laurentiis per la partenza di Mertens, Koulibaly e Insigne. Ma De Laurentiis ha sempre costruito squadre competitive dopo le cessioni di giocatori importanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Occorrerebbe dare fiducia al club.

“Il mercato del Napoli appare in questo momento bloccato. Poi magari arriva la svolta, ma siamo a meno di un mese dall’esordio del campionato e sicuramente per essere competitivi in Italia e in Europa serve colmare il vuoto lasciato da Koulibaly e migliorare il potenziale di attacco dopo la perdita dei migliori marcatori di sempre, Mertens e Insigne. Proprio la partenza dei tre totem ha lasciato la piazza assai amareggiata. Ma al di là dei fischi in piazza contro i De Laurentiis, va dato atto a questa società di aver sempre costruito squadre competitive dopo cessioni importanti. Giusto concedere dunque fiducia al club”.