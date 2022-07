Freuler: «Avere una fisicità superiore alle altre ha aiutato molto l’Atalanta nelle scorse stagioni»

All’Atalanta conferenza stampa del centrocampista svizzero Freuler dal ritiro di Clusone.

A proposito delle Nazionali con la Svizzera che ha eliminato l’Italia dai Mondiali, ha detto:

Del campionato e del mercato

L’Atalanta e la preparazione.

“Dobbiamo sicuramente migliorare l’andamento in casa. Finalmente possiamo fare una preparazione normale, negli ultimi due anni non potevamo stare qua a preparare la stagione. Avere una fisicità superiore alle altre ci ha aiutato molto nelle scorse annate, soprattutto nella seconda parte di stagione. Può essere un anno zero, come dice il mister, in cui possiamo ripartire”.