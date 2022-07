Forghieri: «Leclerc è veloce, ma deve crescere. Dopo 5 anni continua a commettere errori, non è pronto»

Lo storico direttore tecnico della Ferrari, Mauro Forghieri, demolisce Charles Leclerc in un’intervista a Libero.

«Il mondiale è in salita e si tratta di una salita stile Tour de France. 63 punti di svantaggio sono un’enormità ed è inutile piangersi addosso e dire che un errore può capitare. Qui c’è in gioco il mondiale e le speranze della Ferrari sono al lumicino pur avendo, dopo anni, una macchina buona».

Il quotidiano fa la conta dei punti persi dalla Ferrari con Leclerc, tra incidenti ed errori: sono 108, ovvio che il Mondiale è un po’ più lontano. Forghieri continua:

«Le colpe vanno divise fra tutti. È giusto chiedersi se nella Squadra Corse ci sia davvero la gente giusta. Ha responsabilità Binotto, certo, ma non sono tutte sue le colpe. I tecnici e i cosiddetti strateghi dei box non assicurano quella linearità che porta al mondiale. Inoltre c’è il problema affidabilità delle F1-75 che ha un ruolo rilevante».

Su Leclerc:

«È veloce ma deve crescere. Gli errori che continua a commettere dopo 5 anni di Formula Uno suggeriscono che, oggi, non è ancora pronto per l’iride. Va aiutato ai box, consigliato meglio. Quando Niki Lauda arrivò in Ferrari, nel 1974, era bravo ma non bravissimo. Lo affinammo e l’anno dopo vinse il mondiale. I tifosi della Ferrari devono accettare la realtà: il titolo se lo merita ancora Verstappen che è più glaciale e più completo come pilota».