Flop Italia, Milena Bertolini: «Ci siamo illuse di poter giocare alla pari ma non siamo alla pari»

Le dichiarazioni della Ct riportate dalla Gazzetta. «Contro un avversario come la Francia non si può giocare a viso aperto». Su 22 giocatrici, 8 erano della Juventus

Il flop della Nazionale femminile ha fatto rumore. La Francia nel primo tempo ha rifilato all’Italia 5 gol. Nella ripresa, le «ragazze mondiali» sono riuscite a farne uno. L’impressione è che le francesi avessero rimesso abbondantemente i remi in barca. Nessuno si aspettava una batosta di questa portata all’esordio all’Europeo. E probabilmente neanche Milena Bertolini, l’allenatrice delle Azzurre, la cui analisi della partita è riportata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

«Ci siamo illuse di poter giocare alla pari. L’abbiamo affrontata alla pari, ma non siamo alla pari per concetti fisici e intensità: contro un avversario come la Francia non si può giocare a viso aperto. Ci siamo fatte trovare larghe, messe male, scollegate tra i reparti. Ripartiamo dall’approccio del secondo tempo: le ragazze, in quello, sono state brave perché rientrare sotto di cinque gol non è facile».

La Francia – scrive la Gazzetta – ha portato a Rotherham le campionesse d’Europa del Lione e le giocatrici del Psg che in Champions League sono arrivate in semifinale.

«Dal punto di vista fisico, la Francia è devastante . Nell’uno contro uno sapevamo che avremmo avuto difficoltà: avevamo preparato la partita per andare al raddoppio sugli esterni, ma nel momento in cui ci siamo allungate le centrocampiste non riuscivano a rientrare e a creare il raddoppio. Abbiamo fatto il loro gioco, esattamente quello che non andava fatto. Ma cerchiamo di prendere il buono, un secondo tempo diverso: ripartiamo da qui».

Su 22 giocatrici italiane, invece, 8 erano della Juventus. Tra le juventine ha parlato Lisa Boattin, che marcava la straripante Diani. Le sue parole:

«Come possiamo metterci alle spalle questa partita non lo so, ma dobbiamo, perché il nostro Europeo non è finito le parole di Boattin. Vogliamo passare il turno, prendendo quello che di positivo abbiamo fatto nel secondo tempo»