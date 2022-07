Eriksen riparte dal Manchester United: «C’è ancora tanto che posso ottenere»

Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Christian Eriksen a parametro zero. Il danese viene dall’esperienza al Brentford successiva all’arresto cardiaco durante l’Europeo. Firma un contratto fino al 30 giugno 2035.

Eriksen ha commentato così l’inizio della sua nuova avventura:

“Questo è un club speciale e non vedo l’ora di cominciare. Ho giocato molte volte a Old Trafford, ma sono sicuro che farlo con la maglia dello United lo renderà ancora più incredibile. Ho visto all’Ajax come lavora Erik e conosco l’attenzione ai dettagli e la preparazione che lui e il suo staff ci mettono ogni giorno. È evidente che sia un tecnico straordinario. Avendo parlato con lui e avendo scoperto la sua visione per questa squadra e il modo in cui vuole giocare, sono ancora più entusiasta per il futuro. Ho ancora obiettivi importanti della mia carriera e penso che ci sia ancora tanto che posso ottenere. E il Manchester United sia il posto perfetto per continuare la mia carriera”.