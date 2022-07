Di Marzio: «Non c’è una vera e propria offerta della Juventus per Koulibaly»

«Il calciatore ha come preferenze giocare all’estero che non giocare in Italia». Ugolini: «Se dovesse arrivare il Chelsea, potrebbe partire»

Gianluca Di Marzio è tornato sulla trattativa tra la Juventus e Koulibaly.

«Non c’è stato un nuovo sviluppo, Ramadani è a Firenze per Jovic. Ramadani porterà al Napoli il gradimento della Juventus, non c’è una vera e propria offerta. Anche il calciatore ha come preferenze giocare all’estero piuttosto che giocare in Italia».

Massimo Ugolini commenta così:

«A Napoli c’è attesa e perplessità a Napoli. Città sorpresa di un eventuale gradimento di Koulibaly alla Juventus. Per Spalletti tutti sono sacrificabili tranne Koulibaly. Nei piani di Spalletti lui è il prossimo capitano del Napoli. Per Kalidou De Laurentiis è pronto a un sacrificio. Se dovesse arrivare un altro grande club che non fosse la Juventus, potrebbe lasciare il Napoli».