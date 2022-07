Di Marzio: «Dybala? È tutto fermo. Dipende da lui, se ridurrà le sue pretese»

A Speciale Calciomercato: «l’Inter ora è interessata a Bremer. Napoli e Roma smentiscono ma sono interessate se si verificassero determinate condizioni»

Gianluca Di Marzio su Paulo Dybala che al momento è ancora senza squadra. Ufficialmente conteso da Inter, Napoli e Roma. In realtà però non c’è nulla di concreto e non si capisce se qualcosa potrà cambiare a breve.

«L’Inter è concentrata soprattutto su Bremer. Roma e Napoli ci stanno pensando anche se stanno arrivando smentite. Zaniolo non è vicino a una cessione. Dybala può arrivare lo stesso? Dipende da quanto Paulo è disposto a sacrificarsi economicamente. Dipenderà molto da quanto il calciatore ha voglia di mettersi a gioco. Se ridurrà le sue pretese, Napoli e Roma potranno scendere in campo. Fino a questo momento non lo hanno ancora fatto».