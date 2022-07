CorSport: lunedì il Napoli avvierà la campagna abbonamenti

Da domenica, sul suo sito ufficiale, il club svelerà tutti i dettagli del lancio con prezzi per ogni settore e le novità previste

La campagna abbonamenti del Napoli dovrebbe partire lunedì, a meno di sorprese. Il club di De Laurentiis è uno degli ultimi ad avviare la pratica. Il Corriere dello Sport scrive che il giorno scelto per l’apertura, appunto, è lunedì. Domenica, sul suo sito ufficiale, il club svelerà tutti i dettagli del lancio con prezzi per ogni settore e le novità previste. La prima partita del Napoli al Maradona, lo ricordiamo, è quella col Monza, la seconda giornata di campionato, il 21 agosto.

Il quotidiano sportivo ricorda i numeri delle precedenti stagioni. Nel 2019, ultimo anno in cui ci sono stati gli abbonamenti, i sottoscrittori furono 15mila circa, poi la chiusura degli stadi per il Covid. L’anno scorso, in campionato, la media di spettatori a partita allo stadio è stata di 29mila.