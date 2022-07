CorMez: Meret non firma il rinnovo, aspetta le scelte del Napoli per il secondo portiere

La prima scelta di Giuntoli e Spalletti è Kepa. La Gazzetta oggi scrive che Meret e il suo entourage preferirebbero Neto

Il rinnovo del contratto di Meret, in scadenza nel 2023, è pronto ma a Dimaro non è stato firmato. E per il momento neanche a Castel di Sangro. Il portiere friulano aspetta di capire quale sarà la decisione del Napoli circa il portiere da affiancargli. Spalletti e Giuntoli puntano a Kepa. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che a Meret e al suo entourage sarebbe più gradito Neto. Il Corriere dello Sport mette in relazione la mancata firma con l’attesa di Meret riguardo la scelta del club.

