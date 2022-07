Gazzetta: Napoli, resta in piedi l’idea Neto. Meret e il suo entourage lo preferirebbero a Navas

Il Napoli continua a cercare un secondo portiere da affiancare a Meret. Il club punta su Kepa, del Chelsea. Ma resta in piedi l’ipotesi Neto, che sarebbe più gradita al portiere friulano, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ovviamente, però, l’ingaggio del portiere spagnolo spaventa e non sarà facile convincere i Blues a lasciarlo andare in tempi brevi (in prestito con diritto di riscatto) contribuendo anche ad una grossa fetta dello stipendio. Di conseguenza la candidatura di Neto non solo resta in piedi, ma sarebbe pure considerata ideale dall’entourage di Meret, quale chioccia per il portiere friulano che ancora deve firmare il rinnovo fino al 2027”.