CorSport: Kepa è disposto a ridursi l’ingaggio per rilanciarsi, il Napoli prova a stringere

Continua la ricerca del portiere. Il preferito resta Navas, ma l’ingaggio è proibitivo. Kepa, invece, è pronto a mettersi in discussione. Meret ancora non firma

Il Napoli continua la ricerca di un altro portiere da affiancare a Meret. Il preferito resta Navas, ma l’ingaggio è troppo alto. Si prova a chiudere per Kepa, scrive il Corriere dello Sport.

“I costi per Navas, il primo sogno, sono ritenuti eccessivi, e così il Napoli sta provando a stringere per l’altro sogno: Kepa. In lista resiste anche Neto, fuori dai piani del Barcellona”.

Navas ha un ingaggio da 7 milioni più bonus, abbastanza proibitivo. Kepa, invece, sarebbe anche disposto a ridurre il suo.

“Kepa, il basco del Chelsea in cerca di rilancio. Anche i suoi costi sono elevatissimi, vicini a quelli di Navas, ma rispetto al collega è reduce da stagioni molto deludenti a dispetto dell’etichetta di portiere più pagato della storia (80 milioni nel 2018): 27 anni rispetto ai 35 di Keylor – costaricano con passaporto spagnolo -, nell’ultima stagione ha collezionato appena 4 presenze in Premier e una in Champions. Lui sì che sarebbe disposto a mettersi in discussione anche economicamente. Fermo restando la collaborazione dei Blues”.

Intanto, Meret ancora non ha firmato il rinnovo.

“Il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 è pronto ma a Dimaro non è stato firmato. E per il momento neanche a Castel di Sangro”.