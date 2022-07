Binotto si difende: «Non è questione di gomme né di strategia, oggi la Ferrari non aveva il passo»

A Sky: «Sainz ha seguito la stessa strategia di Hamilton. Dobbiamo capire perché la macchina in gara non è stata veloce come avremmo immaginato»

Il responsabile Ferrari Mattia Binotto si è difeso a Sky dopo il Gran Premio di Ungheria in cui le rosse hanno scontato problemi di scelta gomme e di strategia. Lui si è difeso dicendo che il problema è un altro.

“Tutti ci aspettavamo un risultato diverso qui in Ungheria. Di base oggi la vettura non ha funzionato come volevamo, la Ferrari non andava come sarebbe dovuta andare. Sainz ha fatto la stessa strategia di Hamilton, quindi non è stato solo un problema di gomme. Se oggi la macchina ci fosse stata, non saremmo qui a parlare di scelta di gomme.

Di base oggi la macchina non ci ha dato quel respiro per fare quello che avevamo in mente. La macchina non aveva il passo giusto. Oggi è la prima volta che la vettura non è sufficientemente veloce sul passo gara, ed è questo che dobbiamo analizzare”.