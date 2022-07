Audero: «Voler giocare comunque il pallone se hai cento uomini in area è un errore concettuale, non tecnico»

In una intervista alla Gazzetta dello Sport il portiere della Sampdoria, Emil Audero, commenta l’evoluzione del ruolo dei numeri uno.

«Oggi non si vede più un portiere che non sappia giocare con i piedi, è una caratteristica che fa parte dei portieri di oggi. Poi, secondo me, l’anno scorso ci sono stati però tanti errori, anche se va distinto il concetto fra sbaglio tecnico o concettuale. Il primo può capitare a tutti, anche quando fai uno stop. Diverso è il caso se hai cento uomini in area e tu vuoi comunque giocare il pallone. Lì la vecchia palla lunga non fa male a nessuno…».