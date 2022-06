Thiem: «I vicini hanno chiamato la polizia perché pensavano che stessi girando un porno. Mi stavo allenando»

Il tennista austriaco: “Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco anche, perché a volte quando mi alleno urlo molto e faccio strani rumori”

Dominic Thiem urla quando gioca a tennis. E se lo fa in campo (sempre meno, visto che non riesce a recuperare dagli infortuni: non sarà nemmeno a Wimbledon) va tutto bene. I problemi nascono quando si allena a Traiskirchen, una tranquilla cittadina dell’Austria. I vicini si preoccupano: quegli strani versi, quei gemiti? Che fa là dentro il ricco tennista? Mica starà facendo un porno… e hanno chiamato la polizia. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista alla stazione radiofonica O3.

La polizia locale si è presentata a casa di Thiem. Una volta lì, ha potuto verificare che i “suoni” erano il prodotto dell’allenamento del due volte finalista del Roland Garros. “Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco anche, perché a volte quando mi alleno urlo molto e faccio strani rumori”, ha commentato l’austriaco.