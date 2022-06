Sentite Calhanoglu: «Perdemmo il derby per colpa di Inzaghi, sostituì me e Perisic»

Altro che le polemiche napoletane per l’intervista non autorizzata concessa da Politano in vacanza, Calhanoglu ha parlato dalla Turchia e ha totalmente dimenticato la massima di Benitez “il calcio è bugia”. Ha preso un antidoto contro l’ipocrisia e ha rilasciato un’intervista che mette nero su bianco le responsabilità per il mancato scudetto dell’Inter.

Bum. Calhanoglu ha parlato a Tivibu Sport.

Alle provocazioni di Ibrahimovic, Calhanoglu risponde così:

“È un uomo di 40 anni, io non farei niente di tutto ciò alla sua età, non ha 18 anni. Gli piace essere sempre al centro dell’attenzione. Lui non ha dato alcun contributo per lo scudetto del Milan, non ha quasi mai giocato. Fa di tutto per attirare l’attenzione dei tifosi. Non mi interessa ciò che dice, è una persona che mi ha chiamato spesso per uscire insieme da quando siamo entrambi a Milano. Lo rispettavo, per me è sempre stato così. Non gli rispondo, meglio non rispondergli”.