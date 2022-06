Semplici: «Scommetto su Petagna per la prossima Serie A, gli serve avere più spazi e fiducia»

È fermo, Semplici. Dopo l’esperienza finita (male) col Cagliari, l’allenatore toscano si gode le vacanze a Mykonos. È dall’isola greca che rilascia una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Parla dello scorso campionato ma soprattutto del prossimo, e sponsorizza due dei suoi ex pupilli dei tempi della Spal, che vengono da una stagione in chiaroscuro: Manuel Lazzari, che con Sarri ha trovato pochissimo spazio alla Lazio, e Andrea Petagna, alternativa a Osimhen e Mertens nel Napoli.

«Un nome su cui scommetto per la prossima Serie A? Dico innanzitutto Manuel Lazzari per le qualità che ha. Abbiamo fatto un percorso insieme. Dalla C. Spero faccia un ulteriore salto in alto. E poi aggiungo Petagna, al quale serve avere più spazi e fiducia».