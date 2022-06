Sconcerti: buona l’invenzione di Pellegrini al posto di Insigne, diventerà l’Italia di Tonali

La Nazionale, sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza Italia-Germania 1-1.

L’uomo del nuovo inizio è un ragazzo di 18 anni di origine ivoriane, si chiama Gnonto ed è nato a Verbania, sul lago sotto le Alpi. È tozzo e tecnico, quindi quadrato, legato al suolo e velocissimo. Ha più di trenta partite in maglia azzurra in tutte le nazionali giovanili. Fra pochi giorni andrà all’Europeo under 19.

In generale mi sembra stia diventando l’Italia di Tonali, da subito abbastanza imprescindibile. È piaciuto per un’ora Scamacca che almeno ha tirato quanto Belotti e Immobile in tre partite. Scamacca non è giovane per principio, è aritmico. Ha pause che forse non renderanno mai quel che ha promesso, ma esiste, è in partita, sconclusionato e potente. È uno che farà tanti gol non soddisfacendo mai fino in fondo.

L’altra buona invenzione è Pellegrini al posto di Insigne. Permette le stesse idee anche se con più sacrificio. Pellegrini è fra i quattro-cinque migliori giocatori italiani, sulla fascia è un lusso, ma ci può stare.