Scandalo finale di Champions, Macron chiede trasparenza al governo francese

Intanto per la Federcalcio francese allo stadio si sono presentate più di 100.000 persone, di cui 35.000 senza biglietto o con tagliandi falsi

La Federcalcio francese ha fatto sapere che, su un totale di 110.300 persone presentatesi ai cancelli dello Stade de France per assistere alla finale di Champions tra Real e Liverpool, erano 35.000 quelli senza biglietto o con biglietti falsi, confermando così i numeri forniti in un primo momento dalla ministra dello sport Amelie Oudea-Castera. Anche se ieri la stessa Federazione, insieme all’Uefa aveva valutato in 2.800 i “falsi biglietti scansionati”.

Ma le polemiche sugli incidenti di sabato non si placano. E oggi è intervenuto sulla questione anche il presidente francese Emmanuel Macron, che tramite la portavoce Olivia Gregoire, ha chiesto al governo e “piena trasparenza e luce sui fatti”.