Sabatini: «Ripartirò da qualcuno che mi cercherà, e saranno anche diversi»

A Sky: «Mi dispiace per la gente di Salerno. Nicola? Ha già firmato un contratto che deve essere depositato, spero che resti»

La redazione del giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha raggiunto l’ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, alla stazione, dopo l’addio al club. Gli è stato chiesto cosa sia successo, così, all’improvviso.

Un addio inaspettato, dopo una cavalcata come quella della Salernitana.

«Sì, e sono orgoglioso della cavalcata. Colgo l’occasione per salutare tutta la gente di Salerno, che non rivedrò e mi dispiace molto».

Non c’è possibilità di ricucire?

Ma cosa è successo da provocare tutto questo?

«Nel calcio ci sono diatribe quotidiane, dipende da come si sviluppano, si è sviluppata in una certa maniera, fa niente, succede, ci sono abituato».

Da dove ricomincerà?

Davide Nicola resta o è legato a lei?

«No, non è legato a me, è un uomo libero. Ha già firmato un pre-contratto, anzi un contratto che deve essere depositato, spero che resti, è il vero deus ex machina della Salernitana».